"التعليم" و"الإعلام" تدشّنان الحملة التوعوية "وطن بلا مخدرات"

وشهد حفل التدشين إطلاق الوزيرين لوحة "وطن بلا مخدرات" مع عدد من الطلبة، إيذانًا ببدء فعاليات الحملة، واستعراض أبرز الفعاليات التثقيفية والتوعوية والتنافسية، والبرامج الوقائية والإعلامية وآليات التفعيل، إلى جانب مشاركة عدد من طلاب وطالبات التعليم العام في تلوين لوحة تشكيلية بعنوان: "وطن بلا مخدرات".