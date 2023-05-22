"التعليم" و"الإعلام" تدشّنان الحملة التوعوية "وطن بلا مخدرات"

دشّن وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، ووزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم الاثنين، بمقر وزارة التعليم بالرياض، حملة "وطن بلا مخدرات".
وتُنفذ الحملة، بالشراكة بين وزارتي التعليم والإعلام؛ لرفع مستوى الوعي بأخطار المخدرات وتعزيز الجوانب الوقائية والتوعوية والتدريبية لمواجهة هذه الآفة بين أوساط الشباب والشابات.
وشهد حفل التدشين إطلاق الوزيرين لوحة "وطن بلا مخدرات" مع عدد من الطلبة، إيذانًا ببدء فعاليات الحملة، واستعراض أبرز الفعاليات التثقيفية والتوعوية والتنافسية، والبرامج الوقائية والإعلامية وآليات التفعيل، إلى جانب مشاركة عدد من طلاب وطالبات التعليم العام في تلوين لوحة تشكيلية بعنوان: "وطن بلا مخدرات".
وتتضمن الحملة مسابقة وطنية، تحت اسم: "وطن بلا مخدرات"، تُنفذها وزارة التعليم، بالشراكة مع وزارة الإعلام؛ لإثراء المحتوى الإعلامي بمنتجات توعوية من عمل الطلبة، مشتملة على مسارات الفيديو واللوحة الفنية والمقال، إضافةً إلى القصة القصيرة، بمشاركات طلابية.
إلى جانب تنظيم عدد من الفعاليات التثقيفية والتوعوية والتنافسية؛ للوقاية من أخطار المخدرات على مستوى المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية ومكاتب وإدارات التعليم، وكذلك إقامة عدد من المعارض التوعوية والورش التدريبية والعروض المسرحية.
وفي ختام الحفل التقط وزير التعليم ووزير الإعلام، الصور التذكارية مع الطلبة والطالبات المشاركين في الحملة.