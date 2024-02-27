نائب أمير مكة يتفقّد نقطة الفرز بالشميسي على طريق "مكة - جدة" السريع

زار نائب أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نقطة الفرز بالشميسي؛ الواقعة على طريق (مكة - جدة) السريع.
واستمع إلى شرحٍ من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العقيد بندر العتيبي؛ عن النقطة والتي تقع على مساحة 170 ألف م2، وتضم 16 مساراً مزوّدة بأحدث التقنيات الذكية.
كما استمع الأمير "سعود"؛ إلى شرحٍ عن خطة عمليات قوات أمن العمرة لأمن الطرق والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن، كما اطّلع على إحدى المركبات الأمنية المزوّدة بأحدث التقنيات.
وزار نائب أمير منطقة مكة المكرّمة، وحدة البلاغات والمراقبة، واستمع إلى شرحٍ عن آلية التعامل مع البلاغات ومعالجتها.