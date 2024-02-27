نائب أمير مكة يتفقّد نقطة الفرز بالشميسي على طريق "مكة - جدة" السريع

كما استمع الأمير "سعود"؛ إلى شرحٍ عن خطة عمليات قوات أمن العمرة لأمن الطرق والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن، كما اطّلع على إحدى المركبات الأمنية المزوّدة بأحدث التقنيات.