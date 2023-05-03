التحالف الإسلامي ومجلس التعاون يستعرضان كل الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في مقر التحالف بالرياض اليوم، قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي والوفد المرافق له، بحضور ممثلي الدول الأعضاء بالتحالف الإسلامي.
واستمع الفريق "الشلوي" والوفد المرافق إلى شرح عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق الجهود كافة لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بالإضافة إلى جهوده في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.
وأشار إلى أن ما يقوم به التحالف الإسلامي من أعمال جليلة في خدمة العالمين الإسلامي والدولي في كل ما من شأنه محاربة آفة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف؛ لمدعاة للفخر والاعتزاز، وأن يكون وراء هذه المبادرة قيادة المملكة العربية السعودية العظيمة بعطائها وتوجهاتها السامية النابذة للعنف والتطرف، والدعم غير المحدود الذي تقدمه في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف بشتى أشكاله.
وأشاد بالدور الذي يقوم عليه التحالف الإسلامي وفق مبادراته الاستراتيجية التي يعمل عليها في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة التي تتناول المجالات ذات العلاقة الفكرية والإعلامية والعسكرية ومحاربة تمويل الإرهاب.
من جانبه، أكد اللواء "المغيدي" أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إضافة إلى ارتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.
يُذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار إطلاع القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الأعمال والأنشطة التي يقدمها التحالف الإسلامي في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.