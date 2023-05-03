التحالف الإسلامي ومجلس التعاون يستعرضان كل الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية

وأشار إلى أن ما يقوم به التحالف الإسلامي من أعمال جليلة في خدمة العالمين الإسلامي والدولي في كل ما من شأنه محاربة آفة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف؛ لمدعاة للفخر والاعتزاز، وأن يكون وراء هذه المبادرة قيادة المملكة العربية السعودية العظيمة بعطائها وتوجهاتها السامية النابذة للعنف والتطرف، والدعم غير المحدود الذي تقدمه في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف بشتى أشكاله.