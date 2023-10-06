أكثر من 28 مليون وردة تنتجها تبوك سنوياً

ومما تمتاز به منطقة تبوك في استدامتها الزراعية، إنتاجها لأكثر من 28 مليون زهرة من مختلف أنواع الورود سنوياً، بقيمة سوقية تتجاوز الـ32 مليون ريال؛ لتحافظ بذلك على صدارتها في إنتاج الورد وتصديره، حيث تشتهر بزراعة أكثر من 17 صنفًا من الورود ومن أهمها: القرنفل، وورد الجوري، والجبسوفيل، واليليوم، والستاركيزر، وكسبلانكا، والاستر، والاستروماريا، إلى جانب الجاربيرا، والجرين ترك، والستاتس، وعباد الشمس، والاستوما، والروز ليلي والترخيليوم وبيبي روز، وبرینٹس، والسايكس، والايكلبتوس، إضافة إلى ورد "الكريز" الذي يُعد من أشهر الورود بالمنطقة ويستحوذ على ما نسبته 50% من إجمالي الإنتاج، نظراً للإقبال الكبير عليه لتعدد ألوانه وفترة بقائه التي تمتد إلى أسبوعين بعد حصاده، مما أهّل المنطقة للمنافسة واستمرارها بالتوسع في زيادة زراعة الورد عبر خطط مرحلية حالية ومستقبلية.