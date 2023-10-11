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ولي العهد يبحث هاتفيًّا مع الرئيس الإيراني التصعيد العسكري في غزة ومحيطها

أكد موقف السعودية الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وإزهاق أرواح الأبرياء
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، اليوم من فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها.

وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع سائر الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشددًا على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكلٍ وإزهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيرًا - حفظه الله - إلى القلق البالغ من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمساس بحياة المدنيين.

كما شدد - حفظه الله - على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

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