والد مصابة "حادث المخواة ": ابنتي أجرت عملية جراحية وأوجه رسالتين للجامعة والصحة

كشف ولي أمر إحدى طالبات "حادث باص المخواة" عن إحالة ابنته لمستشفى الملك فهد بالباحة وإجراء عملية جراحية نتيجة الكسور التي لحقت بها، موضحًا أنه وجه مطالبته إلى مسؤولي الجامعة والصحة.
وفي التفاصيل، قال سعد الزهراني والد الطالبة المصابة ابتسام، لـ "سبق": "أُحيلت ابنتي لمستشفى الملك فهد بالباحة نتيجة الكسور التي لحقت بها في العضد الأيمن والحوض الأيمن، وكسر ثالث في عظم المشط الأيمن من الأول وحتى الرابع".
وأضاف "أحمد الله على قضائه وقدره، كان حادثًا سلمهن الله منه، ولكن أطالب جامعة الباحة بافتتاح تخصصات في فروع كليات تهامة في المخواة وقلوة لإراحة الطالبات من العناء وتعب وصعوبة المواصلات وطول المسافة، حيث هناك الكثير من طالبات تهامة في جامعة الباحة والتدريب التقني والذي يحتّم عليهن التحرك من السادسة فجرًا والعودة بعد العصر في رحلة تزيد على 10 ساعات للدراسة والسفر اليومي".
وتابع "ابنتي لديها برنامج فني رعاية مرضى بجامعة الباحة وقد تواصلت مع الدكتور المشرف على البرنامج وكان متفهمًا ومقدر الوضع".
وقال الزهراني "أطالب بتوفير الإمكانات البشرية المتخصصة والتجهيزات اللازمة بمستشفى المخواة بدلاً من الضغط على مستشفى الملك فهد بكثرة الإحالات حيث تحويل ابنتي لعدم وجود المتخصص على الرغم من أن المستشفى جديد ولكن ينقصه تخصصات كثيرة، علمًا بأن المستشفى يخدم الكثير من المواطنين من محافظات العرضيتين إلى محافظة الحجرة وقلوة وغامد الزناد والمخواة ومركز ناوان وكذلك يقع على طريق شريان ويحدث عليه حوادث مرورية مستمرة فهو يخدم قطاع تهامة بالكامل وعابري الطريق.
وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا حول الحادث المروري الذي وقع الثلاثاء الماضي بعنوان "في طريق عودتهن من الجامعة عصر أمس.. إصابة 10 طالبات عقب انقلاب"ميكروباص" بالمخواة".