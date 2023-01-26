والد مصابة "حادث المخواة ": ابنتي أجرت عملية جراحية وأوجه رسالتين للجامعة والصحة

وأضاف "أحمد الله على قضائه وقدره، كان حادثًا سلمهن الله منه، ولكن أطالب جامعة الباحة بافتتاح تخصصات في فروع كليات تهامة في المخواة وقلوة لإراحة الطالبات من العناء وتعب وصعوبة المواصلات وطول المسافة، حيث هناك الكثير من طالبات تهامة في جامعة الباحة والتدريب التقني والذي يحتّم عليهن التحرك من السادسة فجرًا والعودة بعد العصر في رحلة تزيد على 10 ساعات للدراسة والسفر اليومي".