انطلاق فعاليات الملتقى السنوي الرابع لإمارات المناطق للمبادرات التنموية بجدة.. غدًا

تنطلق فعاليات الملتقى السنوي الـ"4" لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية، غدًا الأربعاء، وتستضيفه إمارة منطقة مكة المكرمة لمدة يومين بمحافظة جدة، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبحضور وكلاء إمارات المناطق والوكلاء المساعدين للشؤون التنموية.
وفي التفاصيل: يهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب التنموية بين إمارات المناطق والجهات المعنية؛ لتحقيق تنمية وطنية شاملة، ووضع آلية للتعامل مع التحديات، وتعزيز الأداء، ودعم مبادرات خدمة المجتمع؛ وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، أيدها الله، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دفع عجلة التطوير الشامل والتنمية الواعدة ورفع مستوى جودة الحياة.
ويصاحب الملتقى اجتماع لوكلاء الإمارات المساعدين للشؤون التنموية، وورش عمل وجلسات حوارية خاصة بدعم الجوانب التنموية في إمارات المناطق، ومعرض بعنوان "المبادرات التنموية"، تستعرض من خلاله المبادرات والتجارب التنموية، وانطلاق الملتقى الوطني الأول للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تشرف عليها وزارة الداخلية فنيًّا والمعرض المصاحب له، وتقام على هامشه جلسات حوارية تتناول تعزيز دور القطاع الثالث.