انطلاق فعاليات الملتقى السنوي الرابع لإمارات المناطق للمبادرات التنموية بجدة.. غدًا

وفي التفاصيل: يهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب التنموية بين إمارات المناطق والجهات المعنية؛ لتحقيق تنمية وطنية شاملة، ووضع آلية للتعامل مع التحديات، وتعزيز الأداء، ودعم مبادرات خدمة المجتمع؛ وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، أيدها الله، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دفع عجلة التطوير الشامل والتنمية الواعدة ورفع مستوى جودة الحياة‎.