"تلاد العقارية" تُطلق مبيعات "سدو المشرقية" ضمن "وجهة المشرقية" شرق الرياض بالشراكة مع "NHC"

من جانبه، أوضح المهندس صالح الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة "تلاد العقارية" أن إطلاق مبيعات المشروع يأتي تتويجًا لمرحلة من التخطيط الدقيق والتنفيذ المتقن، مُعبرًا عن فخره بإطلاق "سدو المشرقية" كأحد المشاريع السكنية المتميزة ضمن "وجهة المشرقية"، والتي تحرص من خلالها "تلاد" على تقديم حلول عمرانية مبتكرة تُثري المشهد الحضري وتوفر بيئة عيش راقية للعائلات السعودية. وأضاف: "نسعى في "تلاد العقارية" لأن تكون مشاريعنا علامة فارقة في تطوير الوجهات المتكاملة، بما يدعم النمو العمراني المستدام ويعزز جودة الحياة في المملكة."