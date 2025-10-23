"تلاد العقارية" تُطلق مبيعات "سدو المشرقية" ضمن "وجهة المشرقية" شرق الرياض بالشراكة مع "NHC"

أعلنت "تلاد العقارية"، الشركة الرائدة في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية، عن إطلاق مبيعات مشروع "سدو المشرقية" ضمن "وجهة المشرقية" شرق مدينة الرياض، بالشراكة مع "NHC".
ويُشكل المشروع إضافةً نوعيةً للسوق العقاري، مقدمًا مفهومًا جديدًا للحياة العصرية والمتكاملة، ومتناغمًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامج جودة الحياة.
يتميز مشروع "سدو المشرقية" بموقعه الاستثنائي في شرق الرياض، ضمن "وجهة المشرقية" التابعة لـ NHC. متمركزًا وسط شبكة من الطرق الحيوية، أبرزها طريق خريص وطريق الدمام، مما يضمن سهولة الوصول والتنقل من وإلى جميع أنحاء المدينة. كما يقع المشروع بالقرب من معالم رئيسية هامة أبرزها: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إستاد الملك فهد الدولي، جامعة الأميرة نورة، ومطار الملك خالد الدولي.
يشكل مشروع "سدو المشرقية" في "وجهة المشرقية" شرق الرياض مجتمعًا سكنيًا متكاملاً يمتد على مساحة أرض إجمالية تبلغ 115,789م2، ومساحة بناء إجمالية تصل إلى 109,739م2. ويتضمن المشروع 461 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة نماذج، تتنوع ما بين فلل مستقلة ودوبلكس وتاون هاوس. وقد صُممت هذه النماذج، التي تتميز بواجهاتها المبتكرة وتصاميمها العصرية ورحابتها المعمارية، لتعكس جودة الحياة وتلبي احتياجات الأسرة الحديثة.
ويتميز المشروع بتقديمه لمزيج متكامل من المرافق والخدمات الحيوية ضمن "وجهة المشرقية"، حيث تُحيط بالسكان مساحات خضراء شاسعة تزيد عن 562000م2، موزعة على 20 حديقة. كما تتضمن الوجهة 8 مرافق تعليمية، و28 مركزًا تجاريًا، ومركز رعاية صحية. كما يوفر المشروع شبكة متكاملة من المرافق الاجتماعية والأمنية تشمل 16 جامع ومسجد، ومركز شرطة، ومركز دفاع مدني.
وفي هذا السياق، صرّح المهندس عبدالعزيز محمد الرواف، رئيس مجلس إدارة "تلاد العقارية" قائلًا: "يمثل إطلاق مبيعات "سدو المشرقية" استمرارًا لمسيرة التعاون المثمر بين "تلاد العقارية" و"NHC"، بعد سلسلة من المشاريع الناجحة التي جمعتنا سابقًا مثل درة السدن وإيوان الغروب وسدو تبوك، هذه الشراكة تعكس التزامنا المشترك بتطوير مجتمعات سكنية نوعية تعيد تعريف مفهوم الحياة العصرية في المملكة.
وأضاف: "نعمل في "تلاد" على تقديم مشاريع تتكامل فيها جودة التصميم مع أصالة الهوية المحلية، ضمن بيئات عمرانية متكاملة تواكب تطلعات المواطنين وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جودة الحياة والنمو العمراني المستدام."
من جانبه، أوضح المهندس صالح الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة "تلاد العقارية" أن إطلاق مبيعات المشروع يأتي تتويجًا لمرحلة من التخطيط الدقيق والتنفيذ المتقن، مُعبرًا عن فخره بإطلاق "سدو المشرقية" كأحد المشاريع السكنية المتميزة ضمن "وجهة المشرقية"، والتي تحرص من خلالها "تلاد" على تقديم حلول عمرانية مبتكرة تُثري المشهد الحضري وتوفر بيئة عيش راقية للعائلات السعودية. وأضاف: "نسعى في "تلاد العقارية" لأن تكون مشاريعنا علامة فارقة في تطوير الوجهات المتكاملة، بما يدعم النمو العمراني المستدام ويعزز جودة الحياة في المملكة."
وتُعد "وجهة المشرقية" إحدى أكبر وجهات “NHC”، الهادفة إلى تطوير مجتمعات سكنية تمنح الجميع حياة أفضل، من خلال التخطيط المدروس للمواقع والمرافق.
للإطلاع على تفاصيل المشروع وحجز وحدتك السكنية، يمكن زيارة الرابط التالي: تسجيل الاهتمام