بعملية قيصرية إسعافية عاجلة.. مستشفى اليمامة ينقذ حياة حامل وطفلتها الخديجة

تمكن فريق طبي من مستشفى اليمامة، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني من إنقاذ حياة سيدة حامل وطفلتها الخديجة بعد تعرضها لتسمم الحمل حاد مصحوباً بانفصال في المشيمة، مما أدى إلى ولادة مبكرة جداً في الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل.
وأوضح المستشفى بأن المريضة حضرت في حالة صحية حرجة للغاية مما استدعى الفريق الطبي من اتخاذ قرار إجراء عملية قيصرية إسعافية عاجلة، حيث ولدت المريضة طفلة بوزن ٧٠٠ غرام، وكانت تعاني من انقطاع في التنفس وانخفاض معدل نبضات القلب.
وأضاف بأن الفريق الطبي بدأ بعمليات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدمة للطفلة والتي تمثلت في وضع أنبوب حنجري لتأمين مجرى الهواء، وتدليك قلبي خارجي، وإعطاء أدوية داعمة للقلب، مشيراً إلى أنه بعد ٢٠ دقيقة من الإنعاش المتواصل، استجابت الطفلة وعادت نبضات قلبها إلى العمل، حيث تم نقلها مباشرةً إلى قسم العناية المركزة لحديثي الولادة.
وبين الفريق الطبي بأن الطفلة واجهت العديد من التحديات الصحية الحرجة، منها متلازمة العسرة التنفسية الشديدة، بالإضافة إلى استخدام جهاز تنفس اصطناعي عالي التردد، واسترواح صدري في الجانب الأيمن تطلب وضع أنبوب صدري لتصريف الهواء لمدة ٢٠ يوماً.
وبفضل الله ثم بجهود الفريق الطبي المُكثفة والرعاية المستمرة، استطاع من فصل جهاز التنفس الصناعي عن الطفلة بعد ٣٦ يوماً وتحسنت حالتها تدريجياً، وبدأت في اكتساب الوزن حتى وصل إلى كيلو وثمانية غرامات.
ولفت إلى أنه تم نقل الأم إلى العناية المركزة بعد الولادة بسبب مضاعفات تسمم الحمل لمراقبة ومتابعة العلاج اللازم، وتحسنت حالتها حتى غادرت المستشفى بصحة جيدة.
وحرصاً من المستشفى على أهمية الرضاعة الطبيعية تم تسهيل زيارة والدتها بانتظام لدعم نمو الطفلة والمساهمة في تغذيتها.