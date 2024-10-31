بعملية قيصرية إسعافية عاجلة.. مستشفى اليمامة ينقذ حياة حامل وطفلتها الخديجة

وأضاف بأن الفريق الطبي بدأ بعمليات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدمة للطفلة والتي تمثلت في وضع أنبوب حنجري لتأمين مجرى الهواء، وتدليك قلبي خارجي، وإعطاء أدوية داعمة للقلب، مشيراً إلى أنه بعد ٢٠ دقيقة من الإنعاش المتواصل، استجابت الطفلة وعادت نبضات قلبها إلى العمل، حيث تم نقلها مباشرةً إلى قسم العناية المركزة لحديثي الولادة.