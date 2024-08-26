الميزان التجاري السعودي يسجل فائضًا بـ 98.368 مليار ريال في الربع الثاني من 2024م

وعبَرت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، من 34 منفذًا جمركيًا متنوعًا ما بين (بحري، وبري، وجوي)، وبلغت قيمتها الأولية 73.728 مليار ريال، وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 11.202 مليار ريال، بنسبة 15.2% من الإجمالي.