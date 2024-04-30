"النقل" تعلن إنشاء منطقة حرة بمطار الملك فهد بالدمام.. قريبًا

أعلنت وزارة النقل إنشاء منطقة حرة في مطار الملك فهد بالدمام قريبًا، وذلك خلال منتدى التكامل اللوجستي 2024 الذي نظمته غرفة الشرقية برعاية أمير المنطقة.
وتفصيلاً، قال وزير النقل صالح الجاسر لقناة الإخبارية: إن هناك تطورات كبيرة في الخدمات اللوجستية في مطار الملك فهد بالدمام، وهناك جهود لاعتماد منطقة حرة لوجستية في مطار الدمام وميناء جدة.
واستعرضت جلسات المنتدى تعدد الفرص الاستثمارية اللوجستية في السعودية، إلى جانب معالجة 140 تحديًا قائمًا في مواجهة القطاع اللوجستي.
وأوضح محمد القحطاني، مدير الخدمات اللوجستية، أن الفرص اللوجستية كثيرة، منها النقل البري والبحري، والمستودعات، والساحات التي تستقبل الحاويات، وتشغيل الموانئ، وخدمات الصادرات والواردات.
وتستحوذ المنطقة الشرقية على 60% من الصادرات، و37% من الواردات بالسعودية؛ ما جعل وزارة النقل تعلن إنشاء منطقة حرة بمطار الملك فهد بالدمام خلال المستقبل القريب.