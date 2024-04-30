"النقل" تعلن إنشاء منطقة حرة بمطار الملك فهد بالدمام.. قريبًا

وأوضح محمد القحطاني، مدير الخدمات اللوجستية، أن الفرص اللوجستية كثيرة، منها النقل البري والبحري، والمستودعات، والساحات التي تستقبل الحاويات، وتشغيل الموانئ، وخدمات الصادرات والواردات.