"أدير العقارية" تختتم عامًا استثنائيًا لها بمبيعات تجاوزت 214 مليون ريال في مزاد "تيجان الدمام"

تعليقًا على هذا المزاد، قال متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية": نحمد الله ونشكره أن ختام العام الحالي كان مسكًا على شركتنا، بعد تحقيق هذا النجاح الباهر في آخر مزاداتنا، والذي يعتبر امتدادًا لسلسة مزادات ناجحة خلال العام حققنا فيها أرقام مبيعات عالية أكدت جدارتنا في ريادة السوق العقاري بالشرقية والمملكة، وعززت ثقة عملائنا بالمُنتجات التي نوفرها لهم.