"نايف الراجحي" الاستثمارية تظفر بعَقد تطويرٍ عقاري للحي "الأول" من حديقة الملك سلمان

يشار إلى أن حديقة الملك سلمان التي تقع على مساحة تزيد على 16 كيلومترًا مربعًا، تهدف إلى توفير تجربة شاملة تضم مجموعة متنوعة من الخيارات البيئية والثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، وتعزيزها من خلال مركز إبداعي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعروض السكنية والضيافة والأسواق، والرعاية الصحية والتعليم من أجل الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- إلى جانب تعزيز التصنيف العالمي لمدينة الرياض، لكي تكون واحدة من بين أفضل المدن العالمية ملاءمة للعيش.