"بيبان 24" يحتضن أكثر من 100 متحدث على مسرح Biban Talks لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب الابتكار

وتوفر الفعالية، التي تحتضن أكثر من 150 مشاركًا، بيئة تفاعلية تتيح لرواد الأعمال مشاركة قصص نجاحهم والتحديات التي واجهوها، إضافة إلى تقديم حلول مبتكرة لتطوير الأعمال، كما تشهد حضورًا متميزًا من الجهات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعين العام والخاص.