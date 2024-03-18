رغم انخفاضه بالمؤشر.. "مربو ماشية": الشعير لا يزال مرتفعاً ويؤثر على أسعار الذبائح

وحسب التوزيع النسبي لأماكن الاستيراد الفعلي للشعير في الفترة من 2017 إلى 2020، استحوذت روسيا على ما نسبته 25.8 في المئة؛ إذ تم استيراد 7.2 مليون طن، تليها أوكرانيا 21.8 في المئة؛ إذ تم استيراد 6.1 مليون طن، وألمانيا 2.991 طن بنسبة استحواذ بلغت 10.7 في المئة، وفرنسا 2.95 مليون طن بنسبة 10.6 في المئة، والأرجنتين 2.8 مليون طن بنسبة 10.2 في المئة، ورومانيا 2.6 بنسبة 9.4 في المئة، وإستونيا 932 ألف طن بنسبة استحواذ 3.3 في المئة، وأستراليا 804 آلاف طن بنسبة 2.9 في المئة، وليتوانيا 706 آلاف طن بنسبة 2.5 في المئة.