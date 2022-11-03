أمريكان إكسبريس السعودية و Marriott Bonvoy تطلقان بطاقة ائتمانية جديدة كأول بطاقة مشتركة بقطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية

وعلّق الرئيس التنفيذي في شركة أمريكان إكسبريس السعودية سعادة الأستاذ فهد بن مبارك القثامي قائلاً: "يتماشى إطلاق بطاقة Marriott Bonvoy أمريكان إكسبريس الائتمانية الجديدة، وهي الأولى من نوعها في المملكة مع استراتيجيتنا التي تهدف إلى تقديم أفضل المنتجات والخدمات وخيارات الدفع للعملاء، حيث نهدف دائماً في أمريكان إكسبريس السعودية إلى تقديم منتجات جديدة ومميزة تضيف لمسة فريدة وتمنح قيمة أفضل مقابل العمليات الشرائية وفي الوقت نفسه تلبي احتياجات أعضاء البطاقة بشكل مميز في ظل النمو المتواصل الذي يشهده قطاع السفر. تتمتع البطاقة بمميزات عديدة تجعل من تجربة الأعضاء تجربة غنية وبمستوى يتماشى مع أسلوب حياتهم ، حيث تقدم البطاقة العديد من المكافآت في قطاع الضيافة، وتتيح للأعضاء كسب النقاط مقابل عمليات الشراء اليومية، التي يمكن استبدالها بإقامات فندقية في فنادق Marriott حول العالم وغيرها من التجارب الفريدة. ونحن نعمل بوتيرة متواصلة لتطوير خدماتنا واستكشاف أفضل الوسائل التي تمكّننا من تحسين وإثراء تجربة أعضاء البطاقات، وتسعدنا الشراكة مع Marriott Bonvoy، لمواصلة تحقيق استراتيجيتنا وتوفير خدمات استثنائية لهم، أينما ذهبوا".