"فيصل بن بندر" يستقبل المواطن عبدالله العنزي لقيامه بعمل بطولي في إبعاد خطر المركبات عن الاصطدام بطفل في الخرج

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, في مكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، المواطن عبدالله بن مدلول العنزي، وذلك عقب قيامه بعمل بطولي في إبعاد خطر المركبات عن الاصطدام بطفل في محافظة الخرج من خلال عرض مركبته الخاصة في وسط الطريق وتضررها وتحمله أخطار هذا العمل لإنقاذ الطفل.