"sirar by stc" شريكًا معتمدًا لتقديم الخدمات الاحترافية وأعمال التنفيذ لمنتجات Zscaler في المملكة

من جهته، صرح السيد لورانس موريسون، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة “Zscaler”: "نسعد بتعاوننا مع شركة sirar by stc لتقديم حلول أمان الويب المستندة إلى السحابة في المملكة العربية السعودية، حيث تعزز هذه الشراكة التزامنا، وتمكننا من إتاحة منصتنا الأمنية السحابية المبتكرة Zero Trust Exchange لنطاق أوسع. كما نتطلع إلى العمل مع sirar by stc لتوفير قيمة استثنائية وحلول أمنية شاملة للمؤسسات في المملكة."