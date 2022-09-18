"البيئة" توقع عقدًا لتطوير 30 رخصة وخدمة إلكترونية عبر بوابة "نما"

وأشارت إلى أن الخدمات الرئيسة المراد تطويرها وتحسينها تشمل (30) رخصة وخدمة إلكترونية منها: رخص حفر الآبار، ورخص استخدام مصادر المياه، ورخص إنشاء مصادر مياه، ورخص التأهيل لأعمال مصادر المياه، ورخص المشتري الرئيس، وتطبيق للبلاغات عن مخالفات نظام المياه، وتطبيق للمراقب والمفتش الميداني، وأرشفة وإدخال البيانات الخاصة بالمعاملات الورقية المتعلقة برخص مصادر المياه والمخالفات السابقة.