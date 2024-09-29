"الرمان" فاكهة الخريف بعسير.. وفرة الإنتاج والجودة الغذائية العالية

وأشار إلى أنه يتم تخفيض كميات الري خلال فترة التزهير مرة واحدة خلال عشرة أيام؛ حفاظًا على الأزهار من السقوط بعد مرحلة العقد، ومن ثم تأتي مرحلة الإثمار؛ حيث يركز المُزارع على عملية الري بانتظام وبمعدل مرتين في الأسبوع، وخلال فترة الإثمار يبدأ المزارع في حماية الرمان من الآفات والأمراض، بمساعدة الجهود المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، خاصة مركز (وقاء) الذي يضع خطة إدارة متكاملة للمُزارع، ويقوم المتخصصون بمتابعته وإرشاده وتوعيته بطرق مكافحة الآفات والأمراض.