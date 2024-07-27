كيف يمكن طلب مهلة الـ90 يومًا لسداد المخالفات؟.. توضيح من "المرور"

أوضح المرور السعودي أنه يمكن طلب مهلة الـ90 يومًا لسداد المخالفات المرورية عبر منصة "أبشر"، خلال 15 يومًا من ارتكاب المخالفة.
وأضاف المرور أنه في حال مرور 15 يومًا على تسجيل المخالفة دون سدادها، أو طلب التمديد، أو في حال الموافقة على التمديد 90 يومًا دون السداد خلالها؛ سيتم تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ بحق المخالف.
وتابع أنه يتم تنفيذ إجراءات الحجز والتنفيذ على المخالفين، الواردة في المادة 75 من النظام، بعد انتهاء مدد الاعتراض والسداد المقررة؛ حيث يتم إلزام المخالف بالسداد وفق الإجراءات النظامية.