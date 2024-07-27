كيف يمكن طلب مهلة الـ90 يومًا لسداد المخالفات؟.. توضيح من "المرور"

وأضاف المرور أنه في حال مرور 15 يومًا على تسجيل المخالفة دون سدادها، أو طلب التمديد، أو في حال الموافقة على التمديد 90 يومًا دون السداد خلالها؛ سيتم تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ بحق المخالف.