بمستشفى الأمير متعب.. عملية جراحية تعيد المشي لطفلة في سكاكا

وفي التفاصيل: كشفت صحةُ الجوف أن المريضة راجعت العيادات الخارجية لوجود مشاكل في القدم، وتمت معاينتها في وحدة جراحة عظام الأطفال؛ حيث تبيّن أنها تعاني في صعوبة في المشي لمدة سنتين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل العملية التي استغرقت ساعتين، وتخلّلها نقل أوتار في القدم مع خزع عظمي.