استعد جمال ابتسامتك ولا تفوت الفرصة.. "صحي القصيم" يعدّد أضرار التدخين

دعا تجمُّع القصيم الصحي، إلى ضرورة بدء رحلة الإقلاع عن التدخين فوراً، مشيراً إلى أنه مع نهاية هذه الرحلة يمكن استعادة جمال ابتسامتك.
وأوضح "التجمُّع"، أن "ضرر التدخين يظهر في ابتسامتك" وله عديدٌ من الأضرار التي منها "تصبُّغ الفم والشفتَيْن بسبب امتصاص النيكوتين وترسبه في الأنسجة"، كما يقود إلى "التقرحات والالتهابات بسبب نقص مناعة الأنسجة؛ لتعرُّضها المستمر لارتفاع درجة الحرارة".
وأشار "صحي القصيم"، إلى أن التدخين يؤدي إلى "الرائحة الكريهة بسبب اختلاط رائحة التدخين ببقايا الأكل بين الأسنان واللثة"، ويترتب عليه "بطء التئام الجروح بسبب قلة وصول الدم إلى أنسجة الفم".