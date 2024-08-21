"حساب المواطن": صدور نتائج الأهلية للدورة 82 "شهر سبتمبر 2024"

أعلن برنامج "حساب المواطن" عن صدور نتائج الأهلية للدورة 82 "شهر سبتمبر 2024".
وقال البرنامج: للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: eservices.ca.gov.sa/#/login.
وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والثمانين نحو 10.8 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 212 مليار ريال؛ منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبيِّنًا أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالًا.