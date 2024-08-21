"حساب المواطن": صدور نتائج الأهلية للدورة 82 "شهر سبتمبر 2024"

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 212 مليار ريال؛ منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبيِّنًا أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالًا.