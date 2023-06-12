جبل أحد.. أبرز المواقع التاريخية التي تجتذب ضيوف الرحمن لزيارتها بالمدينة

ويحرص ضيوف الرحمن على زيارة "جبل الرُماة" المُجاور لـ"أحد" الذي ارتبط اسمه بموقعة تاريخية وقعت في السنة الثالثة للهجرة "غزوة أحد"، ويتوسطهما "مقبرة "شهداء أحد" التي تحتضن أكثر من سبعين صحابيًا، منهم حمزة بن عبد المطلب -رضي الله عنه- عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.