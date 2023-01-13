تكريم الفائزين في ابتكاري "متحد" خلال الحفل الختامي لـ"إكسبو الحج 2023"

تم تكريم الفائزين في مسابقة "ابتكاري"، التي قدمها المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل "متحد"، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، وذلك ضمن فقرات الحفل الختامي لمعرض ومؤتمر "إكسبو الحج 2023".
وجاء تكريم الفائزين من منشآت حجاج الداخل والمشاركين في تحدي ابتكاري، حيث يهدف المشروع إلى تحفيز منشآت حجاج الداخل والعاملين فيها للابتكار والتحول التقني وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
من جانبه، أكد رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل "متحد" الدكتور ساعد الجهني أن مسابقة "ابتكاري" هي إحدى المبادرات التي تقدم بها المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل "متحد" سواءً على مستوى الأفراد أو المنشآت، الذين تقدموا بابتكاراتهم بوضع حلول ابتكارية قد تواجه القطاع سواءً على مستوى النقل أو الإعاشة أو التسكين أو التوعية وإثراء الحلول التقنية والكم المعرفي والتثقيفي للعاملين في خدمة الحجاج.