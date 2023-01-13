تكريم الفائزين في ابتكاري "متحد" خلال الحفل الختامي لـ"إكسبو الحج 2023"

من جانبه، أكد رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل "متحد" الدكتور ساعد الجهني أن مسابقة "ابتكاري" هي إحدى المبادرات التي تقدم بها المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل "متحد" سواءً على مستوى الأفراد أو المنشآت، الذين تقدموا بابتكاراتهم بوضع حلول ابتكارية قد تواجه القطاع سواءً على مستوى النقل أو الإعاشة أو التسكين أو التوعية وإثراء الحلول التقنية والكم المعرفي والتثقيفي للعاملين في خدمة الحجاج.