"العنود" و"الاقتصاد الاجتماعي" تطلقان ملتقى الاقتصاد الاجتماعي الرابع بالرياض غدًا

في خطوة لافتة، تُطلق مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، بالشراكة مع جمعية الاقتصاد الاجتماعي، يوم غدٍ الأربعاء 1 أكتوبر 2025، فعاليات ملتقى الاقتصاد الاجتماعي الرابع في العاصمة الرياض، وذلك عند الساعة التاسعة صباحًا، بحضور نخبة من الخبراء والقيادات من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
ويهدف الملتقى إلى دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز التنمية المستدامة، وتمكين القطاع غير الربحي، وخلق فرص عمل نوعية، وتحفيز القطاع الخاص على تبنّي ممارسات اقتصادية واجتماعية تسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهارًا واستدامة.
وتتضمن أجندة الملتقى ثلاث جلسات رئيسية: الأولى تناقش "السياسات الممكنة ودور الجهات التشريعية"، والثانية تبحث في محور "المسؤولية الاجتماعية إلى الشراكة التنموية"، فيما تتناول الجلسة الثالثة "التحول نحو الكفاءة والاستدامة"، بمشاركة متحدثين محليين ودوليين.
ومن المنتظر أن يصدر عن الملتقى بيان ختامي وتوصيات استراتيجية تُسهم في تعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي كركيزة أساسية للتنمية الوطنية.
ويُقام الملتقى تحت شعار: "كن جزءًا من الحدث"، في دعوة مفتوحة لمختلف فئات المجتمع للمشاركة في صياغة مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.