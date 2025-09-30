"العنود" و"الاقتصاد الاجتماعي" تطلقان ملتقى الاقتصاد الاجتماعي الرابع بالرياض غدًا

في خطوة لافتة، تُطلق مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، بالشراكة مع جمعية الاقتصاد الاجتماعي، يوم غدٍ الأربعاء 1 أكتوبر 2025، فعاليات ملتقى الاقتصاد الاجتماعي الرابع في العاصمة الرياض، وذلك عند الساعة التاسعة صباحًا، بحضور نخبة من الخبراء والقيادات من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.