مات والده وبقيت الوصية.. "ابن الفلوجة" حفظ القرآن وحوّل الجائحة لـ"نعمة" وعينه على "الجائزة"

في مشهد من المشاهد المشرقة التي تستحق التقدير، استطاع الشاب العراقي ابن الفلوجة عبدالله أحمد عبدالله، أن يخرج من رحم المعاناة التي جسّدتها وفاة والده وهو في عمر الزهور؛ حين بدأ في حفظ القرآن وهو لم يتعدَّ الخامسة عشرة من عمره، بعدما حدّثته أمه عن رغبة أبيه -قبل أن يتوفى إثر حادث أليم- في أن يحفظ ابنه القرآن؛ وها هو الآن يدخل غمار مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم.