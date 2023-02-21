"العمري": السعودية كانت -ولا تزال- مصدر القوة والأمان وعنوان الحضارة والازدهار

أكد ماشي بن محمد العمري، رئيس نادي المخواة الرياضي، أن ما نعيشه اليوم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد من رخاء وازدهار وتقدُّم في شتى المجالات دلالةٌ واضحة على أن هذه البلاد المباركة كانت -ولا تزال- مصدر القوة والأمان، وعنوان الحضارة والازدهار، ومسيرة أمجاد باقية، وتتمدد -بإذن الله-.
وأضاف "العمري" في ذكرى التأسيس: "لقد أصبحت ذكرى التأسيس بصدور الأمر الملكي باعتماد الثاني والعشرين من فبراير يومًا للتأسيس إحدى أهم محطات الفرح والفخر والاعتزاز".
وتابع: "فهو يوم نستذكر فيه معًا لحظات البدايات قبل ثلاثة قرون مع المغفور له -بإذن الله- الإمام محمد بن سعود، وكيف مرت هذه البلاد منذ تأسيسها بالعديد من المنعطفات والتحولات الصعبة، بداية من الدولة السعودية الأولى، مرورًا بالدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى الدولة الثالثة التي نعيش فيها الآن".
وأردف: "هذه الذكرى ليست ذكرى احتفال فقط، بل هي ذكرى يجب أن تُغرس لدى كل مواطن ومواطنة، وكبير وصغير؛ ليعرف الجميع عمق هذه الدولة في التاريخ، وحجم التضحيات التي قام بها المؤسسون، وأن هذه المكانة العظيمة التي وصلت لها السعودية اليوم لم تكُن لولا هذه الملاحم الخالدة التي سطّرها ملوك هذه البلاد المباركة، يوم بدأنا العنوان الأبرز هذه الأيام وحديث الناس في كل الأمكنة".
وواصل: "وهذا الشعار مليء بكل معاني الفخر والشموخ.. فالبدايات العظيمة ستبقى عظيمة للأبد، والماضي هو وقودنا نحو المستقبل؛ لنحقق كل الرؤى والطموحات والأحلام".