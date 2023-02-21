"العمري": السعودية كانت -ولا تزال- مصدر القوة والأمان وعنوان الحضارة والازدهار

وأردف: "هذه الذكرى ليست ذكرى احتفال فقط، بل هي ذكرى يجب أن تُغرس لدى كل مواطن ومواطنة، وكبير وصغير؛ ليعرف الجميع عمق هذه الدولة في التاريخ، وحجم التضحيات التي قام بها المؤسسون، وأن هذه المكانة العظيمة التي وصلت لها السعودية اليوم لم تكُن لولا هذه الملاحم الخالدة التي سطّرها ملوك هذه البلاد المباركة، يوم بدأنا العنوان الأبرز هذه الأيام وحديث الناس في كل الأمكنة".