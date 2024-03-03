استعدادًا لرمضان.. جزاءات للمخالفين في جولات رقابية على أسواق الطائف "صور"

لتعزيز الامتثال، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين وضمان توفر منتجات غذائية آمنة ومطابقة للمعايير الصحية؛ نفّذت البلديات الفرعية التابعة لأمانة الطائف، جولات رقابية مكثفة على المرافق التجارية والغذائية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، شملت محلات بيع المواد الغذائية، والمستودعات الغذائية، والمطاعم، والمطابخ، ومحلات بيع المأكولات والمشروبات الرمضانية، ومحلات الحلويات، والعصائر وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك.