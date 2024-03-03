استعدادًا لرمضان.. جزاءات للمخالفين في جولات رقابية على أسواق الطائف "صور"

لتعزيز الامتثال، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين وضمان توفر منتجات غذائية آمنة ومطابقة للمعايير الصحية؛ نفّذت البلديات الفرعية التابعة لأمانة الطائف، جولات رقابية مكثفة على المرافق التجارية والغذائية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، شملت محلات بيع المواد الغذائية، والمستودعات الغذائية، والمطاعم، والمطابخ، ومحلات بيع المأكولات والمشروبات الرمضانية، ومحلات الحلويات، والعصائر وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك.
وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، أن الجولات تهدف إلى ضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية في هذه المرافق، والتحقق من وجود الشهادات الصحية اللازمة للعاملين والتراخيص النظامية للمحلات والمرافق، ورصدت بلديات غرب وشرق وشمال وجنوب الطائف والسيل الكبير والسيل الصغير والهدا والشفا، ومكاتب الخدمات البلدية بعشيرة والعطيف، مخالفاتٍ صحية وتجاوزات نظامية خلال هذه الجولات؛ مما استدعى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين الذي تكررت مخالفاتهم وإنذار الأنشطة المخالفة.
وتشمل الجهود الرقابية التي تقوم بها البلديات الفرعية فحصَ ومراقبة جودة المنتجات الغذائية المعروضة للبيع، وضمان توافرها بحالة صحية جيدة، ومطابقتها للمعايير المعتمدة من قِبَل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وتتضمن الجولات الرقابية أيضًا فحص مستوى النظافة في المطابخ والمطاعم والمحلات، وبيئات التحضير وأماكن التخزين، والتأكد من توافر الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة، وفي حالة وجود أي مخالفات، تتخذ الإجراءات اللازمة للتصحيح وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.
تأتي هذه الجهود الرقابية في إطار التزام البلديات الفرعية بتوفير بيئة صحية وآمنة للمستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد ازديادًا في الإقبال على المرافق التجارية والغذائية.
وأشارت الأمانة إلى أن البلديات الفرعية تعمل بشكل مستمر على تعزيز التوعية بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية؛ وذلك من خلال إجراءات التوعية والتدريب للعاملين في المرافق التجارية والغذائية.
يُذكر أن الجهود الرقابية التي تنفذها البلديات الفرعية في الطائف، قد أسهمت بشكل كبير في تعزيز الثقة في السلع والمنتجات الغذائية المتوفرة في الأسواق المحلية، كما تعكس هذه الجهود التزام البلديات الفرعية بالحفاظ على سلامة وصحة المجتمع وتعزيز الجودة والمعايير الصحية في المرافق التجارية والغذائية.