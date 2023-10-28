دراسة أمريكية: هذا العنصر الغذائي هو السبب الرئيس للسمنة

وهنا يوضح جونسون أن "انخفاض مستويات (أدينوزين ثلاثي الفوسفات) داخل الخلايا يؤدي إلى الجوع المعتمد على الكربوهيدرات أو الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات، وكذلك التأثيرات الأيضية التي تؤدي إلى زيادة تناول الدهون كثيفة الطاقة، وهكذا تبدأ دورة استهلاك مزيدٍ من الطعام الذي يتم تخزينه على شكل دهون، ومن ثم تفقد أجسامنا السيطرة على الشهية، لكن الأطعمة الدهنية تصبح المصدر الرئيس للسعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن".