تخريج أول دفعة لبرنامج التدريب المهني في البحث الإكلينيكي لجامعة الملك سعود بالتعاون مع معهد فايزر العلمي وشركة إيكيوفيا

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر السعودية، د. محمد فوزي عن نجاح البرنامج: "يسرنا التعاون مع جامعة الملك سعود وشركة إيكيوفيا على إنشاء برنامج للتدريب المعتمد لزيادة الكفاءات لإجراء الأبحاث السريرية، والذي سيساهم في تعزيز التجارب السريرية في المملكة وجذب المزيد من المشاريع الدولية التي تهدف إلى المساهمة في تعزيز الاقتصاد المعرفي في المملكة؛ تماشيًا مع جهود المملكة لرؤية 2030. ويعكس هذا البرنامج تعاون شركة فايزر السعودية في دعم التعليم والتطوير في مجال الرعاية الصحية في المملكة؛ وذلك من خلال معهد فايزر العلمي وبرعاية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية".