تخريج أول دفعة لبرنامج التدريب المهني في البحث الإكلينيكي لجامعة الملك سعود بالتعاون مع معهد فايزر العلمي وشركة إيكيوفيا
أقيم حفل تخرج لأول دفعة تتضمن عشرين خريجًا من طلاب الصيدلة في جامعة الملك سعود وأخصائيين صحيين؛ وذلك من برنامج التدريب المهني للبحوث السريرية المعتمد من قِبَل جامعة الملك سعود.
ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات البحث الإكلينيكي لطلاب الصيدلة وأخصائيي الصحة في المملكة.
ويأتي ذلك من ضمن مبادرة معهد فايزر العلمي برعاية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وبالتعاون مع شركة إيكيوفيا وجامعة الملك سعود.
حضر حفل التخرج، الذي أقيم في الحرم الجامعي لجامعة الملك سعود، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، سعادة المهندس محمد بن معيض القحطاني، وعميد كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود سعادة الأستاذ الدكتور عامر العنزي، والرئيس التنفيذي لشركة فايزر السعودية، د.محمد فوزي، ونائب الرئيس والمدير العام لشركة إيكيوفيا السعودية ومصر، محمد مصطفى، مع عدد من رؤساء أقسام أخرى للجامعة.
ويعتبر هذا البرنامج خطوة هامة نحو بناء كوادر صحية متميزة ومؤهلة لمواكبة التطورات العلمية في مجال البحوث السريرية، من خلال تقديم دورات تدريبية سيتمكن الطلاب والمتدربون من خلالها من اكتساب المهارات والخبرات الضرورية لإجراء البحوث السريرية بشكل أكثر كفاءة ووفقًا للمبادئ التوجيهية التنظيمية المعمول بها، وكذلك فيما يتعلق بالنماذج الأحدث مثل الطب الشخصي.
ووفر البرنامج دورات تدريبية معتمدة مع التركيز على تطوير المهارات في مجال البحوث السريرية وتعزيز المعرفة الرقمية. وتضمن البرنامج تقديم برنامج تعليم الخبرة السريرية لمتخصصي الرعاية الصحية، وبرنامج مشارك في الأبحاث السريرية (CRA) لعدد من طلاب الصيدلة وبرنامج تدريب رقمي لعدد من طلاب ومتخصصي الرعاية الصحية.
وفي كلمة له خلال الحفل، أعرَبَ الأستاذ الدكتور عامر العنزي، عميد كلية الصيدلة لجامعة الملك سعود، عن مدى فخره وسعادته بإنجازات خريجي البرنامج، وقدم بدوره الشكر لكل من ساهم في نجاح البرنامج.
كما صرح الدكتور عامر بأن هذا النجاح هو باكورة وثمرة التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الأخرى الداعمة في مجال الرعاية الصحية، ويؤكد التزامنا بتدريب وتطوير الكوادر الوطنية للمساهمة في نجاح منظومة الدراسات السريرية والتي تتماشى مع أهداف برامج رؤية المملكة 2030 متمثلة في برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، وإننا نثمن ونقدر لكل الشركاء الذين عملوا معنا على كل الدعم والتمكين.
وصرّح محمد مصطفى، نائب الرئيس والمدير العام لشركة إيكيوفيا السعودية ومصر: "إنه لمن دواعي سرورنا وشرف عظيم أن تساهم إيكيوفيا السعودية في هذه المبادرة العظيمة وفي تعزيز بناء قدرات الأبحاث السريرية في المملكة، وهو ما يتماشى مع رؤيتها 2030.
ونحن ممتنون لكل الدعم الذي حصلنا عليه من قِبَل جميع شركائنا لتحقيق ذلك".
وصرّح المهندس محمد بن معيض القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات، بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية: "تأتي رعاية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لبرنامج التدريب المهني للبحوث السريرية؛ امتدادًا لتحقيق أجندة المحتوى المحلي ومستهدفاتها بالمملكة من خلال تمكين الكوادر الوطنية بالقطاع الصحي، بالإضافة إلى تفعيل دور الهيئة في اتفاقيات المشاركة الاقتصادية كونها أحد الأدوات الممكنة لنمو الاقتصاد الوطني؛ وذلك من خلال خلق فرص استثمارية، وزيادة القدرات المحلية في القطاعات الاستراتيجية وفق آليات محددة؛ بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص وظيفية لأبناء الوطن وتحقيق الاكتفاء الذاتي الصحي والبحثي للمملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر السعودية، د. محمد فوزي عن نجاح البرنامج: "يسرنا التعاون مع جامعة الملك سعود وشركة إيكيوفيا على إنشاء برنامج للتدريب المعتمد لزيادة الكفاءات لإجراء الأبحاث السريرية، والذي سيساهم في تعزيز التجارب السريرية في المملكة وجذب المزيد من المشاريع الدولية التي تهدف إلى المساهمة في تعزيز الاقتصاد المعرفي في المملكة؛ تماشيًا مع جهود المملكة لرؤية 2030. ويعكس هذا البرنامج تعاون شركة فايزر السعودية في دعم التعليم والتطوير في مجال الرعاية الصحية في المملكة؛ وذلك من خلال معهد فايزر العلمي وبرعاية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية".
وخلال الحفل، تم تكريم الطلاب الذين أتموا البرنامج بنجاح وأظهروا تفوقهم وتميزهم خلال فترة الدراسة، وحضر الحفل عدد من الأهل وأعضاء هيئة التدريس.