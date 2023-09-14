لن أحدد أسماء إعلاميين ولا أندية.. "الخيبري": أطالب وزيري الإعلام والرياضة بوقف التعصب والتراشق الرياضي في وسائل إعلامنا

وفي مقاله "إلى وزير الإعلام ووزير الرياضة" بصحيفة "الجزيرة"، يبدأ الخيبري بالحديث عن الهدوء المعتاد للإعلام الرياضي أثناء فترة توقف المنافسات الرياضية في "أيام الفيفا" الدولية، ويبدي دهشته أن هذا لم يحدث عندنا، ويقول: "على غير العادة فقد اشتعل وسطنا الرياضي في هذه الفترة نظراً لاتساع رقعة الحوارات في مواقع التواصل الاجتماعي وارتفاع سقف حرية الطرح على الرغم من فرض القيود والرقابة على المتجاوزين إلا أنه وبكل أسف وجد البعض منفذاً آخر وثغرة شبيهة بالثغرات القانونية لاستغلالها لتنفيذ أجندة معينة هي بالأساس لاتخدم رياضتنا بشيء بل إنها تزيد من التعصب الرياضي (المقيت).. وبكل أسف امتهن بعض (الزملاء) الإعلاميين سياسة (استفزاز) عاطفة الجماهير المنتمية للأندية المنافسة للنادي المنتمي هو له خصوصاً في موقع التواصل الاجتماعي (X) وهو الأكثر كثافة وسخونة".