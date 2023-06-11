وكيل "الحج": أبناؤنا وبناتنا المشاركون بمبادرة "طريق مكة" يقدمون نموذجًا رائعًا

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، أن تدشين مبادرة "طريق مكة" في جمهورية كوت ديفوار، يأتي نتيجة العمل التكاملي بين حكومتي المملكة العربية السعودية وكوت ديفوار لتنفيذها.
وبيّن "البيجاوي" أن أبناء وبنات الوطن المشاركين في المبادرة يقدمون نموذجًا رائعًا في عملهم بحفاوة لضيوف الرحمن، وهم يقومون بإنهاء إجراءات دخول الحجاج من مدينة أبيدجان، مؤكدًا أن المبادرة تواصل نجاحاتها، كما سيتم تطويرها عامًا بعد عام.
يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ مبادرة "طريق مكة"، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، بمشاركة وزارات: الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.