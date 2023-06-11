وكيل "الحج": أبناؤنا وبناتنا المشاركون بمبادرة "طريق مكة" يقدمون نموذجًا رائعًا

وبيّن "البيجاوي" أن أبناء وبنات الوطن المشاركين في المبادرة يقدمون نموذجًا رائعًا في عملهم بحفاوة لضيوف الرحمن، وهم يقومون بإنهاء إجراءات دخول الحجاج من مدينة أبيدجان، مؤكدًا أن المبادرة تواصل نجاحاتها، كما سيتم تطويرها عامًا بعد عام.