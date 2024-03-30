عادات وأنماط خاطئة وراء انتشار سرطان القولون والمستقيم في المملكة

وأوضح "الغامدي" أن الوقاية من المرض تتطلب ضرورة الفحص المبكر الذي ينصح به طبيًا عند عمر 45 سنة، حيث يعد الفحص بمثابة "طوق نجاة" لمرضى سرطان القولون والمستقيم لاسيما بأن الفحص بالمنظار يستطيع إزالة "اللحميات" قبل تحولها إلى ورم سرطاني.