دله للمقاولات والصيانة تشارك في النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية بالرياض

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة دله للمقاولات والصيانة، الأستاذ عدنان شيخ، عن سعادته بهذه المشاركة، مؤكدًا أن حضور الشركة يأتي امتدادًا لدورها كشريك فاعل في دعم قطاع المقاولات والخدمات البلدية، مشيرًا إلى أن الهيئة السعودية للمقاولين تقوم بدور محوري في تزويد المقاولين بالفرص وبناء الشراكات التي تعزز التوجهات الوطنية وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقال: "نحن فخورون بالمشاركة في هذه النسخة الموسعة من المنتدى، ونعمل على تقديم خبراتنا في الأنشطة البيئية وإدارة المرافق والمنشآت والبناء والتشييد، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ويعكس التزامنا بخدمة الوطن".