دله للمقاولات والصيانة تشارك في النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية بالرياض

تشارك شركة دله للمقاولات والصيانة في النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية، الذي انطلق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر حتى 10 سبتمبر، بمشاركة محلية ودولية واسعة، وبحضور نخبة من ملاك المشاريع والمقاولين والمهتمين بالقطاع.
وتهدف مشاركة الشركة إلى إبراز دورها المتنامي في مجالات الصيانة والتشغيل للمرافق والمنشآت، وإدارة النفايات، ومكافحة الحشرات وحماية البيئة، إلى جانب خبرتها الطويلة في إنشاء وتشغيل مدافن النفايات، ومحارق النفايات الطبية والحيوانية النافقة، ومحطات فرز المخلفات والاستفادة من مخلفات البناء والهدم، إضافة إلى إنشاء وتشغيل مواقف السيارات.
وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة دله للمقاولات والصيانة، الأستاذ عدنان شيخ، عن سعادته بهذه المشاركة، مؤكدًا أن حضور الشركة يأتي امتدادًا لدورها كشريك فاعل في دعم قطاع المقاولات والخدمات البلدية، مشيرًا إلى أن الهيئة السعودية للمقاولين تقوم بدور محوري في تزويد المقاولين بالفرص وبناء الشراكات التي تعزز التوجهات الوطنية وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. وقال: "نحن فخورون بالمشاركة في هذه النسخة الموسعة من المنتدى، ونعمل على تقديم خبراتنا في الأنشطة البيئية وإدارة المرافق والمنشآت والبناء والتشييد، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ويعكس التزامنا بخدمة الوطن".
وتأتي هذه المشاركة في المنتدى الذي يعد الأكبر من نوعه بالمنطقة كمنصة عالمية تتيح للمقاولين والمهتمين الاطلاع على تفاصيل المشاريع المستقبلية بمختلف أحجامها والتعرف على متطلبات ملاك المشاريع وآلية التقديم عليها، فضلًا عن كونه فرصة استثنائية للتواصل مع نخبة من الجهات الحكومية والخاصة وملاك المشاريع على المستويين المحلي والدولي، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون وتحقيق التكامل في قطاع المقاولات والصيانة والبيئة المستدامة