عوده كابيتال تعلن عن شراكة استراتيجية مع أزاكاو لتعزيز الامتثال والتحول الرقمي

من جانبه، علّق زهيب أون، مدير تطوير الأعمال في مجموعةJ.Awan & Partners :

"نركّز على فهم التحديات التشغيلية لعملائنا، والتزاماتهم التنظيمية، وأهدافهم الاستراتيجية. نقوم بتحديد نقاط الاختناق، والمخاطر، والنتائج المرجوّة منذ البداية، ثم نصمّم الحل المناسب. وعند مرحلة الإطلاق، تكون منصة أزاكاو مهيّأة وفق سياسات العميل، وشهيته للمخاطر، وأنظمته، مما يحوّل الامتثال من مجرد نقطة تفتيش إلى ميزة تشغيلية. ومع عوده كابيتال، قمنا بترجمة متطلبات هيئة السوق المالية (CMA) إلى مسارات عمل قابلة للتدقيق، تُسرّع عملية الانضمام، وتقلل من التدخل اليدوي، وتُعزّز الإشراف. إن نهجنا يقوم على الشراكة لا الشراء: نحلّ التحديات الصحيحة، نقيس الأثر، ثم نوسّع نطاق التطبيق."