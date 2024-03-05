"الراجحي" يستهلّ زيارته للباحة بلقاء المواطنين ورواد الأعمال

واطلع "الراجحي" على الخدمات المقدمة في مكتب العمل، وسبل تطويرها، كما الْتقى خلال الزيارة عددًا من المواطنين من مراجعي المكتب، واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم؛ مؤكدًا أهمية خدمة المواطنين والمواطنات، وتسهيل رحلتهم للاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، مقدمًا شكره لجميع العاملين في المكتب، وأهمية مواصلة العمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.