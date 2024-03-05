"الراجحي" يستهلّ زيارته للباحة بلقاء المواطنين ورواد الأعمال
استهل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، زيارته لمنطقة الباحة اليوم، بلقاء المواطنين في مكتب العمل بالمنطقة، وعدد من رواد الأعمال، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة.
واطلع "الراجحي" على الخدمات المقدمة في مكتب العمل، وسبل تطويرها، كما الْتقى خلال الزيارة عددًا من المواطنين من مراجعي المكتب، واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم؛ مؤكدًا أهمية خدمة المواطنين والمواطنات، وتسهيل رحلتهم للاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، مقدمًا شكره لجميع العاملين في المكتب، وأهمية مواصلة العمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
والْتقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال زيارته لمنطقة الباحة بعدد من رواد الأعمال في المنطقة؛ وذلك في أحد المشاريع الريادية المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية، وأجاب خلال اللقاء عن تساؤلاتهم واستفساراتهم، والحلول المقترحة والمبتكرة لمواجهة بعض التحديات التي تواجه العمل في مشروعاتهم.
وأشاد بالمنجزات الكبيرة التي تحققت مع رؤية المملكة 2030 للشباب السعودي، وتمكينهم من إدارة مشروعاتهم الخاصة، مباركًا لهم ما تحقق لهم من نجاح، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل.