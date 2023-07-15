"شؤون الحرمين" تدرّب 15 موظفًا على تغيير ثوب الكعبة والتحقق من جودته

وبيّن أن عدد ساعات التدريب يبلغ أربع ساعات بشكل شبه يومي، وصولًا إلى الموعد المحدد لتغييرها، مع توفير جميع أدوات السلامة للعاملين، ووضع الحواجز الاحترازية لضمان سلاسة الحركة حول صحن المطاف، وأن عدد المتدربين "15" متدربًا، و7 رافعات موزّعة على اتجاهات الكعبة المشرفة.