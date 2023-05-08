بعد عناية الله .. "خبرة الممرضات" تنقذ طفلاً من الموت في مسبح بالخرج

وفي التفاصيل، روت الممرضة خلود حسين طالبي لـ"سبق" قصة إنقاذ الطفل قائلة إنها كانت تقضي مع عائلتها الكبيرة ليلتهم في إحدى الاستراحات بمدينة الخرج، وفجأة سقط طفل "4 سنوات" في المسبح، وهرع الجميع نحوه لإنقاذه، وبالفعل نجحت سيدة في الغوص داخل المسبح ومناولته للمحيطين بها، وكان في حالة خطيرة.