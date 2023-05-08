بعد عناية الله .. "خبرة الممرضات" تنقذ طفلاً من الموت في مسبح بالخرج
أنقذت العناية الإلهية طفلاً من الموت غرقًا في مسبح يتبع استراحة بمدينة الخرج، حيث أجرت له ممرضات ينتمين لأسرته الإسعافات الأولية حتى وصوله إلى طوارئ مستشفى الملك خالد.
وفي التفاصيل، روت الممرضة خلود حسين طالبي لـ"سبق" قصة إنقاذ الطفل قائلة إنها كانت تقضي مع عائلتها الكبيرة ليلتهم في إحدى الاستراحات بمدينة الخرج، وفجأة سقط طفل "4 سنوات" في المسبح، وهرع الجميع نحوه لإنقاذه، وبالفعل نجحت سيدة في الغوص داخل المسبح ومناولته للمحيطين بها، وكان في حالة خطيرة.
وأضافت الممرضة "خلود": على الفور قمنا بعمل الإسعافات الإنقاذية تمهيدًا لنقله إلى المستشفى وسط صراخ الأم وبقية أفراد العائلة، وتم إسعافه ونقله بسيارة خاصة ، وعند الكشف عليه من قِبل الأطباء اتضح أنه يعاني بسبب تجمع مياه في بطنه علاوة على حموضة في الدم.
وقالت إن طبيب الطوارئ طمأنهم على حالته، مؤكدًا لها أن لطف الله ثم إجراء الإسعافات فور سقوطه أسهمت في بقائه على قيد الحياة.
يُشار إلى أن السيدات اللاتي أنقذن الطفل هن طاقم تمريضي يتكون من : نورة حسين طالبي من مستشفى أبها للولادة والأطفال، وخلود حسين طالبي من مستشفى الملك سلمان بالرياض، ورنيم خالد النجمي اختصاصية تخدير "خريجة حديثة"، ونجود خالد النجمي ممرضة بسنة الامتياز.