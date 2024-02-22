عميد "تطبيقية الرياض": يوم التأسيس مناسبة عزيزة تكشف مدى رسوخ وثوابت مؤسسة الحكم ونظام الدولة

وأشار إلى أن يوم التأسيس مناسبة وطنية عزيزة تكشف مدى رسوخ وثوابت مؤسسة الحكم ونظام الدولة السعودية منذ لبناتها الأولى، ولمدة ثلاثة قرون، وهي تقوم على مبادئ الإسلام الصحيحة، والحكم الرشيد، والتنمية المستمرة للبلاد، وتعزيز مكانتها محليًا وإقليميًا وعالميًا، وخدمة القبلتين وضيوف الرحمن، وجعل هذا التوجه أولوية قصوى لأئمة الدولة السعودية وتوارثها ملوك المملكة وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.