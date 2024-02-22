عميد "تطبيقية الرياض": يوم التأسيس مناسبة عزيزة تكشف مدى رسوخ وثوابت مؤسسة الحكم ونظام الدولة

رفع عميد الكلية التقنية التطبيقية بالرياض فراس بن إبراهيم الرشيدي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، بمناسبة يوم التأسيس الذي يوافق 22 من فبراير في كل عام.
وأشار إلى أن يوم التأسيس مناسبة وطنية عزيزة تكشف مدى رسوخ وثوابت مؤسسة الحكم ونظام الدولة السعودية منذ لبناتها الأولى، ولمدة ثلاثة قرون، وهي تقوم على مبادئ الإسلام الصحيحة، والحكم الرشيد، والتنمية المستمرة للبلاد، وتعزيز مكانتها محليًا وإقليميًا وعالميًا، وخدمة القبلتين وضيوف الرحمن، وجعل هذا التوجه أولوية قصوى لأئمة الدولة السعودية وتوارثها ملوك المملكة وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
وقال الرشيدي : "لقـــد جــاء الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعــزيز- أيَّــده الله-، باعتماد الثاني والعشرين من شهر فبراير من كــل عــام، يومــًا لذكرى تأسيس الدولة الســعودية، باســم (يــوم التأسيس)، إيمانًا منـه ـــ حفظه الله ـــ، بأهمية احتفاء السعوديين بتاريخ بلادهم المجيـــد،.. والاعتزاز بجذورهم الراسخة، وارتباطهـم الوثيــق بأئمـة وقــادة الدولة السعودية في مراحلها الثـلاث، التي تأصَّلـت جــذورها، وترسَّخت هويتها في أعماق التاريخ، منــذ أكثر من 300 عــام.
وأكد أن يوم التأسيس يعيدنا لليوم الذي بدأت فيه مرحلة عظيمة من مراحل الاستقرار البشري في منطقة شبه الجزيرة العربية، وهي تأسيس المملكة العربية السعودية.
وختم بقوله: كل عام ومملكتنا وملكها وولي عهدها وشعبها بألف خير دمت يا وطني سالمًا وآمنًا ومشرقًا.