نايف الحربي: "الجلاجل" وضع النقاط على الحروف بخصوص الخدمات الصحية بالحج

أوضح الكاتب الصحفي نايف الحربي أن وقوف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء شخصيًا على تنفيذ الخطط والبرامج المعدة لتسيير أعمال الحج كان له التأثير الأكبر في نجاح موسم الحج بامتياز، مبينًا أن النجاح فاق كل التوقعات وتحققت فيه الكثير من الفقرات المتميزة.