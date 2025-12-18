تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية

عبّر الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول، الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، عن فخره بتخريج (335) متدربًا ومتدربة من برامج التدريب والتأهيل بمدينة الملك سعود الطبية، مؤكدًا أن هذه المناسبة تجسّد ثمرة الاستثمار في الإنسان، وتعكس دعم القيادة الرشيدة لمنظومة التعليم الصحي وبناء القدرات الوطنية.
وأشار إلى أن هذه الدفعة تمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة الرعاية الصحية، متطلعًا إلى أن تسهم الكفاءات المتخرجة في تطوير جودة الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة الأداء، والمشاركة الفاعلة في تحقيق مستهدفات التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال حفل التخرج الذي أُقيم بمدينة الملك سعود الطبية، بحضور القيادات التنفيذية والأكاديمية، وعدد من منسوبي المدينة وذوي المتدربين.
وخلال الحفل، أكد المدير التنفيذي لنطاق الرياض الصحي والمدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية، الدكتور محمد المالكي، أن برامج الإيفاد والابتعاث حظيت باهتمام كبير من القيادة الحكيمة، إيمانًا بدورها المحوري في تأهيل الكوادر الوطنية وبناء منظومة صحية مستدامة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي.
وأضاف أن مدينة الملك سعود الطبية تواصل جهودها في تطوير القوى العاملة من خلال إيفاد وابتعاث منسوبيها في مختلف التخصصات الصحية والإدارية إلى الجامعات المحلية والمراكز التدريبية داخل المملكة وخارجها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المخرجات.
من جانبه، عبّر المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية، الدكتور ظافر الأحمدي، عن شكره وتقديره للرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول على رعايته لحفل التخرج، مشيرًا إلى أن المدينة الطبية حققت إنجازات نوعية في مجال التعليم والتدريب.
وأوضح أن عدد البرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بلغ (91) برنامجًا تدريبيًا، من بينها (14) برنامجًا جرى اعتمادها خلال عام 2025، فيما بلغ عدد المتدربين في هذه البرامج (1181) متدربًا ومتدربة، وبلغت نسبة النجاح لعام 2024 نحو (98%).
كما أشار إلى أن عدد الموفدين والمبتعثين حاليًا من منسوبي المدينة بلغ (154) موظفًا وموظفة، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل استثمارًا مستدامًا في رأس المال البشري، وتسهم في تعزيز جودة التعليم والتدريب الصحي.