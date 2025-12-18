تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية

وأوضح أن عدد البرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بلغ (91) برنامجًا تدريبيًا، من بينها (14) برنامجًا جرى اعتمادها خلال عام 2025، فيما بلغ عدد المتدربين في هذه البرامج (1181) متدربًا ومتدربة، وبلغت نسبة النجاح لعام 2024 نحو (98%).