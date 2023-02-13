"استثمر في السعودية" يبرز الفرص الاستثمارية النوعية الضخمة في المملكة

وأوضح أن توجهات قيادتي البلدين أسفرت عن نمو التبادل الاقتصادي، حيث تعد الكويت من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 11 مليار ريال، بزيادة تقدر بـ 22% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة بلغ حوالي 35 مليار ريال، شملت قطاعات عدة كتجارة التجزئة، والطعام، والاتصالات، والتشييد، وغيرها.