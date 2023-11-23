برئاسة السعودية.. تنفيذي "الألكسو" يقرّ استراتيجية للشراكات وأخرى للإعلام إحدى مخرجات اجتماع العلا

ويأتي إقرار هذين المشروعين بعد 25 شهرًا من العمل المتواصل للمجلس التنفيذي لمتابعة تنفيذ مبادرات ورشة العمل التي عقدها في أكتوبر 2021م، ومخرجات اجتماع العلا في يناير 2022م، حيث تضمنت مخرجات ذلك الاجتماع تشكيل لجنة الشراكات وتنويع مصادر تمويل المنظمة ولجنة الإعلام والتسويق للمنظمة، تلا ذلك إصدار توصيات وقرارات من اجتماعات المجلس التنفيذي في دوراته 117 و118 و119 لحوكمة وتحقيق المخرجات، وهو ما أفضى إلى إقرار مشروعي الخطة الإستراتيجية للتعاون الدولي والشراكات وتنويع مصادر التمويل الذاتي للمنظمة، والخطة الإستراتيجية لتعزيز دور الإعلام والتسويق للمنظمة، وعدد من المشاريع في أوقات سابقة.