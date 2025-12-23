ابن حثلين يحضر نيابة عن مالك إبل متوفى ويجسّد قيم الوفاء في مهرجان الإبل

في صورة إنسانية تعبّر عن عمق القيم والوفاء، جسّد الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس نادي الإبل والمشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، موقفًا نبيلًا بحضوره نيابةً عن مالك الإبل عبدالله بن ظبية القحطاني، الذي تعذر حضوره للتحكيم النهائي في شوط "شلفا ولي العهد" للون الشعل بسبب وفاة والده – رحمه الله.
وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على البعد الإنساني والقيادي الذي يميز شخصية ابن حثلين، حيث بادر بالمشاركة نيابة عن مالك الإبل المتغيب، في تقدير واضح للظرف الإنساني الذي تمر به أسرة الفقيد، وفي خطوة تحمل معاني المسؤولية الاجتماعية الراقية.
وقال مالك الإبل حامد بن سمار في تعليقه على الموقف: "مبادرة وفاء تُحسب للشيخ فهد بن حثلين، بحضوره نيابةً عن عبدالله بن ظبية –رحمه الله–، موقف يجسّد أصالة القيم ويؤكد أن القيادة الحقيقية ليست منصبًا فقط، بل حضور ومواساة".
كما علّق الإعلامي المهتم بقطاع الإبل حمد بن عجيمة بقوله: "هذا الموقف لا يُستغرب من الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، ونعزي إخواننا وأسرة آل ظبية، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويجعل ما قام به الشيخ فهد في ميزان حسناته".
ويؤكد هذا التصرف أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ليس مجرد منصة للمنافسات، بل يحمل رسالة إنسانية تعكس روح التكافل، واحترام المشاعر، والوقوف إلى جانب أهل العزاء، في مشهد يرسّخ أن القيادة مواقف قبل أن تكون ألقابًا.