ابن حثلين يحضر نيابة عن مالك إبل متوفى ويجسّد قيم الوفاء في مهرجان الإبل

في صورة إنسانية تعبّر عن عمق القيم والوفاء، جسّد الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس نادي الإبل والمشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، موقفًا نبيلًا بحضوره نيابةً عن مالك الإبل عبدالله بن ظبية القحطاني، الذي تعذر حضوره للتحكيم النهائي في شوط "شلفا ولي العهد" للون الشعل بسبب وفاة والده – رحمه الله.