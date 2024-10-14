علامتي جايكو و أومودا تجتاح أوروبا مع زيادة هائلة في المبيعات وتوسيع نطاقها العالمي

مؤخرًا، في معرض السيارات الدولي في تورينو، إيطاليا، أبهرت علامة OMODA&JAECOO الجمهور بسحرها الفريد. حصلت OMODA 5 على إشادة بالإجماع من الحاضرين لمظهرها الأنيق والديناميكي، وتجهيزاتها الذكية، وتجربة القيادة الممتازة. أما JAECOO 7 فقد كانت محط الأنظار بفضل مقصورتها الفاخرة، وأدائها القوي على الطرق الوعرة، وراحتها الفائقة. لفتت انتباه الجمهور بفضل مظهرها الرائع وأدائها المتميز. ومن حسن الحظ أن السيد وانغ وينتاو، وزير التجارة الصيني، قام بزيارة المعرض وأثنى عليها بشدة. بالإضافة إلى ذلك، خلال حفل استقبال اليوم الوطني الذي نظمته القنصلية العامة في ميلانو، إيطاليا، قام القنصل العام ليو كان بتقديم مقدمة مفصلة ورائعة عن علامة OMODA&JAECOO ومنتجاتها المبتكرة. هذا لا يبرز فقط قوة OMODA&JAECOO الابتكارية في التصميم والتكنولوجيا، ولكنه يعزز أيضًا من شعبية العلامة وتأثيرها في السوق الأوروبية.