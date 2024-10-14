علامتي جايكو و أومودا تجتاح أوروبا مع زيادة هائلة في المبيعات وتوسيع نطاقها العالمي

باعتبارها علامة تجارية مخصصة صعدت سريعاً في مجال السيارات في السنوات الأخيرة، أحدثت OMODA&JAECOO نقلة نوعية في المبيعات في السوق الأوروبية بفضل سحر علامتها التجارية الفريد وأداء منتجاتها الممتازة. مع التوقعات المتحمسة واهتمام المستهلكين الكبير، يتوسع انتشار العلامة التجارية في السوق الأوروبية بسرعة مذهلة، حيث تنتشر نقاط البيع والمعارض في المدن والمناطق الرئيسية.
حتى الآن، تمتلك أومودا وجايكو 954 منفذًا للوكلاء حول العالم. في الأسواق الأساسية مثل إسبانيا وبولندا والمملكة المتحدة في أوروبا، قامت ببناء شبكة قنوات مبيعات تغطي بشكل كثيف وواسع، مما يعكس قوة جاذبية العلامة التجارية وتأثيرها في السوق. من المتوقع أن يصل عدد نقاط البيع في إسبانيا إلى 60 نقطة بحلول نهاية هذا العام، وفي بولندا إلى 25 نقطة، وفي المملكة المتحدة أيضًا إلى 60 نقطة، مع نسبة تغطية تصل إلى 80% في المناطق التجارية الأساسية. هذا الاتجاه السريع في التوسع لا يعكس فقط قوة العلامة التجارية في السوق الأوروبية، ولكنه يشير أيضًا إلى آفاقها الواسعة وإمكاناتها غير المحدودة للنمو.
في مختلف نقاط البيع في أوروبا، تستمر علامة OMODA&JAECOO في لفت الانتباه وإثارة حماس المستخدمين. خاصة في منطقة روفيغو بإيطاليا، حيث قام وكيل Auto Team بتعميق ارتباط العلامة التجارية بالمجتمع المحلي من خلال تعاون مبتكر مع فريق الرجبي المحلي “Rovigo Delta”، مما جعل OMODA C5 تتألق بجاذبية فريدة في السوق المحلية وتحظى بإشادة واسعة من المستهلكين، مما عزز من مكانة العلامة التجارية في السوق.
مؤخرًا، في معرض السيارات الدولي في تورينو، إيطاليا، أبهرت علامة OMODA&JAECOO الجمهور بسحرها الفريد. حصلت OMODA 5 على إشادة بالإجماع من الحاضرين لمظهرها الأنيق والديناميكي، وتجهيزاتها الذكية، وتجربة القيادة الممتازة. أما JAECOO 7 فقد كانت محط الأنظار بفضل مقصورتها الفاخرة، وأدائها القوي على الطرق الوعرة، وراحتها الفائقة. لفتت انتباه الجمهور بفضل مظهرها الرائع وأدائها المتميز. ومن حسن الحظ أن السيد وانغ وينتاو، وزير التجارة الصيني، قام بزيارة المعرض وأثنى عليها بشدة. بالإضافة إلى ذلك، خلال حفل استقبال اليوم الوطني الذي نظمته القنصلية العامة في ميلانو، إيطاليا، قام القنصل العام ليو كان بتقديم مقدمة مفصلة ورائعة عن علامة OMODA&JAECOO ومنتجاتها المبتكرة. هذا لا يبرز فقط قوة OMODA&JAECOO الابتكارية في التصميم والتكنولوجيا، ولكنه يعزز أيضًا من شعبية العلامة وتأثيرها في السوق الأوروبية.
أطلقت علامتي OMODA وJAECOO أيضًا في السوق السعودية مؤخراً، والميزة الكبيرة هنا هي أن الشركة الأم هي الموزع للعلامة التجارية لأول مرة في السوق السعودي. أرادت شركة شيري الدولية رفع مستوى الصيانة وخدمة العملاء، وهذا هو السبب وراء تقديم OMODA&JAECOO بشكل مباشر من قبل الشركة الأم. بالإضافة إلى ذلك، يضمن هذا النموذج التجاري الجديد توفر قطع الغيار بنسبة 100% في جميع الأوقات، بحيث لا يضطر العملاء للانتظار. علاوة على ذلك، لدى OMODA&JAECOO خطة ضخمة لتوسيع الشبكة في جميع المناطق.