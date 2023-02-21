المملكة تستعرض دورها الإنساني والتنموي والتزامها تجاه المجتمع العالمي

واستعرضت المملكة خلال المنتدى الإنجازات الإنمائية المقدمة للدول النامية التي انبثقت منذ أكثر من 48 عامًا، إذ أسهمت المملكة في تمويل أكثر من 697 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات التنمية المختلفة في 84 دولة نامية حول العالم من خلال صندوق السعودي للتنمية، إلى جانب المشاريع والمبادرات التنموية الرائدة في أنحاء الجمهورية اليمنية الشقيقة، إضافة إلى عرض فيديوهات عن المشاريع والمبادرات التنموية التي أحدثت أثرًا إيجابيًا في معيشة المواطنين اليمنيين، وأسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني، وتوفير فرص عمل على نحو مباشر وغير مباشر.