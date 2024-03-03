"السالم" لـ"سبق": "الإسكان" حقّق قفزات في التطوير العقاري والمشاريع الإسكانية

وأوضح أنه لا يخفى على أحد ما أعلنه في "معرض سيتي سكيب" الذي عُقد مؤخرًا من إطلاق عدة مشاريع في القطاع العقاري بقيمة تتجاوز 65 مليار ريال، مؤكّدًا أن تحقيق رؤية المملكة يتطلّب تحقيق قفزات نوعية في مجال التطوير العقاري والمشاريع الإسكانية، مشيرًا إلى أنه سيتمّ التوسع في الأعوام القادمة في بناء الضواحي السكنية في جميع أرجاء المملكة بمشاركة المطورين العقاريين لمواصلة التقدم في العملية التطويرية والتنموية لقطاع الإسكان.