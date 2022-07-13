تسبَّبوا في مصرع أسرة بأكملها.. "مستهترون" يحوِّلون 15 كيلو بـ"العارضة" إلى مقبرة

وبيَّن عدد من "المواطنين" أن الطريق بات لسالكيه مصدر ذعر وخوف، لافتين إلى أن عددًا من المراهقين يقودون مركباتهم بشكل جنوني، مشيرين إلى أن الجهات المعنية وضعت عددًا من المطبات في التقاطعات وفي بدايات الطريق كحلول غير أن بعض المتهورين لا يزالون يمارسون هوايتهم القاتلة بتجاوز السرعات القانونية رغم ضيق الطريق.